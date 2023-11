Hamas åbner for udveksling af gidsler med palæstinensiske fanger i Israel: 'Ikke usandsynligt', siger analytiker

Familierne til de israelske fanger i Gaza udtrykker bekymring over, hvad Israels angreb betyder for deres overlevelse. Billedet her er taget i dag og viser ødelæggelser efter angreb på Gaza. (Foto: © Fadel Senna, Ritzau Scanpix)

Det har lederen af Hamas i Gazastriben, Yayha Sinwar, i aftes udtalt i en erklæring ifølge Al Jazeera og Times of Israel. Premierminister Benjamin Netanyahu har ifølge The Times of Israel i aftes på et pressemøde sagt, at en fangeudveksling er blandt løsninger, som Israel kigger på. Han kom dog ikke med flere detaljer.Det er en helt ny retorik fra Hamas, som kan ses som et tegn på, at terrororganisationen er ved at opgive sit oprindelige formål ved at holde på gidsler.

Det forklarer militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet, hvor han har speciale i krigens love. - Så nu prøver de at få en propagandasejr med det, de har tilbage: Nemlig at få frigivet nogle palæstinensiske fanger, som sidder i israelske fængsler, siger militæranalytikeren. headtopics.com

Netanyahu holdt i går pressemøde, hvor han ifølge Times of Israel sagde, at fangeudveksling bliver overvejet sammen med andre ting. (Foto: © Abir Sultan, ABIR SULTAN)I tidsrummet omkring hvor meldingen fra Hamas kom, holdt premierminister Benjamin Netanyahu et møde med familierne til gidslerne.

Ifølge den israelske avis Times of Israel opfordrede de pårørende premierministeren til at tage imod tilbuddet om fangeudveksling. Flere pårørende er bekymrede for, at Israels kraftige bombardementer i Gaza vil koste nogle af gidslerne livet. headtopics.com

