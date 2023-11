Halloween står for døren: Kun få danskere kender denne skjulte fare

Farvede kontaktlinser er populære til at fuldende et uhyggeligt Halloween-kostume. Det kan dog også have uhyggelige konsekvenser at bruge linserne forkert. I værste fald kan øjnene tage permanent skade. En ny undersøgelse fra Norge viser, at hver tredje overvejer at bruge linserne

Det kræver en synstest, individuel tilpasning og grundig træning i hygiejne at bruge og blive sat i gang med kontaktlinser hos Louis Nielsen.Festlinser – kontaktlinser med farve uden styrke – kan derimod købes af alle online, i kædebutikker eller i kostumebutikker.Det bekymrer Pernille Lindhardt Steiness, som er optisk fagekspert hos Louis Nielsen:

"Kontaktlinser kan ved forkert brug skade dine øjne og dit syn i form af hornhindesår, smertefulde infektioner og i værste fald give varige skader og nedsat syn. Hvis du ikke er vant til at håndtere kontaktlinser, er det let at gøre det forkert", siger hun. headtopics.com

Hun understreger, at det er vigtigt, at man på forhånd kender til anbefalingerne om hygiejne, hvornår du skal tage linserne ud, og hvad du i øvrigt skal være opmærksom på. Især er det vigtigt at holde øje med symptomer som ubehag, rødme, kløe eller andre usædvanlige symptomer, mens du bruger festlinser, forklarer Pernille Lindhardt Steiness:

"Hvis du oplever nogle af de symptomer, bør du straks fjerne kontaktlinserne. Hvis det fortsætter i længere tid, efter linserne er fjernet, skal du få undersøgt øjnene af en læge eller øjenlæge", siger hun.På trods af, at farvede kontaktlinser kan give alvorlige skader på øjnene ved forkert brug, er der mange, der bliver fristet af gule, hvide eller regnbuefarvede iriser til Halloween. headtopics.com

Ikke råd til varme: Får kun folkepensionLæs mere her Læs mere ⮕

En 'uhyggelig' aften på villavejene - her er de uskrevne regler til HalloweenHvis det banker på din dør på tirsdag, 31. oktober, er det nok små, sliksultne monstre Læs mere ⮕

Se de uhyggeligt flotte billeder: Lille by sætter alt ind på HalloweenKlik og læs mere Læs mere ⮕

Is smelter hurtigere end ventet: Forskere slår alarm»Denne undersøgelse viser, at det ikke kun er slemt. Det er endnu værre, end vi troede. Læs mere ⮕

Liverpool slår Nottingham og sender tanker til holdkammeratDet var ikke kun fodbolden, der var i centrum, da Liverpool slog Nottingham Forest 3-0 i Premier League. Læs mere ⮕

Studie: Vilde chimpanser går også i overgangsalderenI et nyt studie i Science konkluderer en gruppe amerikanske og tyske forskere, at det ikke kun er mennesker og tandhvaler, der går i overgangsalderen. I forbindelse med et langtidsstudie af vilde chimpanser i Uganda fandt forskerne ud af, at menopausen også indtraf hos de hunchimpanser, der blev over 50 år gamle. Læs mere ⮕