Halloween-rasletur tog en uventet drejning: Børn blev truet og bestjålet

I forbindelse med halloween-fejringer er flere børn blevet udsat for ubehagelige hændelser, hvor ældre børn i hættetrøjer har overfaldet og truet de yngre. Både i Åbyhøj og Risskov har forældre rapporteret om børn, der tirsdag aften blev truet og bestjålet af andre børn.

Halloween, der normalt er forbundet med sjov og slikindsamling, fik en ubehagelig drejning for nogle børn, da de kom hjem og berettede om at blive truet til at udlevere deres slik af ældre børn. I Åbyhøj oplevede Thomas Brokdorff en situation, hvor tre cirka 13-årige børn, iført fuld sort tøj og maskering, dukkede op hjemme hos ham.

"Jeg stod i køkkenet og lavede mad, da jeg hørte døren gå op omkring klokken 17.30. Jeg troede, det var min ni-årige søn, der kom hjem, men det var tre større børn iført sort tøj, masker og solbriller," delte Thomas Brokdorff med TV2 Østjylland.Efter at have overrakt dem en spand med slik, begyndte de ældre børn at tage mere, hvilket fik Thomas til at kommentere på deres adfærd.

Desværre stoppede episoden ikke her. Kort tid efter blev hans ni-årige søn truet og bestjålet af en lignende gruppe, hvilket førte til, at en nabo trådte til og fik stjålet slikket tilbage. En anden forælder i Risskov oplevede lignende ubehagelige hændelser, da hendes 11-årige søn og venner blev overfaldet af en gruppe ældre drenge iført maskering.

