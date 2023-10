Hadede at blive kaldt for 'udlændingen': Nu føler han sig hjemme i Aalborg

Der er kun 450 kilometer mellem Hamborg og Aalborg, og rent menneskeligt er afstanden også kortere, end man umiddelbart skulle tro.

Han er AaB's nye sportsdirektør og en del af den investorkreds, som fodboldklubbens bestyrelse i starten af 2023 headhuntede til at sætte den sportslige retning ovenpå flere års sløj udvikling, der i sommer kulminerede med en nedrykning fra Superligaen.

Ole Jan Kappmeier, der her ses med midtbanespilleren Malthe Højholt, har haft let ved at føle sig hjemme i Aalborg.- Jeg vil ikke sige, at folk er reserverede, for de viser oprigtigt interesse. De overvælder dig bare ikke med spørgsmål, men giver dig plads til at være dig selv, forklarer tyskeren. headtopics.com

- De er nysgerrige på mig, og jeg tror, at de har forstået, at mine kolleger og jeg vil klubben det bedste. Det er derfor, vi er flyttet hertil og ikke bare sidder på et kontor i Hamborg og udstikker ordrer.

Ole Jan Kappmeier har skruet op for antallet af interviews, siden han kom til AaB. Han understreger, at åbenhed fortsat skal være en vigtig del af klubben.- I fodboldens verden findes der mange smarte mennesker, der taler meget, men hvor der ikke nødvendigvis er bund i tingene. Jeg kan bedre lide, når man arbejder metodisk med tingene og den vej igennem viser, hvad man kan. headtopics.com

- Jeg vil næsten beskrive Aalborg som en mini-udgave af Hamborg. Der er virkelig mange ligheder. Limfjorden minder om floden Elben, der løber gennem Hamborg, og bylivet med de små restauranter og kaffebarer er også meget sammenligneligt, forklarer han.Sportsbilledet i den tyske havneby er et tredje punkt, der kan sammenlignes meget direkte med Aalborg. I Hamborg har man udover HSV's fodboldhold også et håndboldklub og et ishockeyhold på øverste hylde.

