Åh nej! Endnu en regnvejrsdag: 'Det minder om det, vi har været igennem de seneste mange dage'

»Det minder om det, vi har været igennem de seneste mange dage,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt, om torsdagens vejr.»Dagen begynder med tørvejr i hele landet og måske også med enkelte solstrejf. Men skyerne vil dominere, og sidst på formiddagen kommer et nyt regnvejr ind over landet,« fortæller meteorologen.

Regnen når først frem til de sydvestlige egne, og når først Nordjylland og Nordøstsjælland i løbet af eftermiddagen.Det meste af nedbøren holder sig imidlertid ude over Nordsøen. »Derfor bliver det ikke de voldsomme mængder, vi får. Der falder nok mellem to og fem millimeter,« forudser Anja Bodholdt.Særligt på Sydøstsjælland er der fortsat risiko for lokale oversvømmelser, men DMI forventer ikke, at dagens regn kommer til at give voldsomme problemer.Temperaturerne kommer derimod til at ligge i den lune ende med 10 grader over hele landet.

»Solen bliver nok svær at spotte igennem det tykke skylag som vil ligge hen over hovederne på os,« lyder det fra DMI.»Søndag ser det ud til, at et nyt system skal ind over os, og det kan give regn og byger,« siger Anja Bodholdt.

