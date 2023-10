Håndværkere indstiller arbejdet på grund af manglende sikkerhed

Godt 30 håndværkere på et større renoveringsprojekt i Vanløse har i dag indstillet arbejdet. De frygter for en alvorlig ulykke og kræver, at sikkerheden bringes i orden, inden de igen vil arbejde på pladsen.Sikkerhed eller – ifølge håndværkerne – manglende sikkerhed er årsagen til, at godt 30 håndværkere på et større renoveringsprojekt Sallinghus i Vanløse torsdag har valgt at indstille arbejdet.

Administrerende direktør i Juul & nielsen, Tommy Nielsen, har ikke hørt, at der er strejke på pladsen, og at det bunder i manglende sikkerhed, da Arbejderen får fat på ham.Han afviser, at der ikke er sket udbedringer af de forhold, der førte til ulykken i august. Både Arbejdstilsynet og stilladsfirmaet, der handlede på det med det samme, har været involveret.

– De stillede straks med seks mand, der susede rundt på pladsen. Så jeg regner bestemt med, at de bringer eventuelle fejl eller mangler i orden. Firmaet har autorisation, og stilladsarbejderne er jo påpasselige med det, de laver.De kræver fem konkrete problemer udbedret. headtopics.com

I Beskæftigelsesministeriets publikation kan man læse, at de, der har været udsat for en arbejdsulykke, efterfølgende deltager på arbejdsmarkedet “i lavere grad”, og at det ofte sker på nedsat tid. – Arbejdsmiljøet er virksomhedernes ansvar, og rapporten dokumenterer, at der er masser af arbejdsudbud at hente ved at forbedre arbejdsmiljøet.

3F efterlyser mere fokus på forebyggelse og planlægning af arbejdsmiljøet. Forbundet foreslår at kigge på Sverige, hvor der arbejdes med en nul-vision om, at ingen skal blive syge, komme til skade eller dø af at gå på arbejde. headtopics.com

Tivoli går efter trecifret millionoverskud efter historisk sommerGæsterne har trodset en regnfuld sommer og givet Tivoli en historisk god periode med voksende indtjening. Læs mere ⮕

Pressemøde i Maine efter masseskyderi: 'Vi leder stadig efter gerningsmanden' | NyhederMyndighederne i Maine holdt torsdag aften lokal tid pressemøde for at give en status på masseskyderiet i byen Lewiston, hvor 18 personer blev dræbt, og 13 andre er blevet såret. Læs mere ⮕

Pogacar smiler over Tour-ruten: Afslutningen lover godtDen hårde afslutning på Touren i 2024 foregår på de veje, hvor Tadej Pogacar træner det meste af året. Læs mere ⮕

B.T.s daglige quiz: Hvor godt har du styr på næste års Tour de France?Tag quizzen og vind et gavekort på 1.000 kr. til Rema 1000! Læs mere ⮕

FCN-chef advarer mod godt kollektiv inden europæisk udekampPå papiret er FC Nordsjælland favorit, når det danske hold torsdag aften møder Spartak Trnava i Slovakiet. Læs mere ⮕

Fastholdt renteniveau er godt nyt for boligejereECB's fastholdelse af renteniveau kan ifølge cheføkonom betyde enden på renteforhøjelser hos boligejere. Læs mere ⮕