Håndværker-serietyv på spil

Indenfor et ganske kort tidsrum torsdag nat i Fjerritslev er der nemlig registreret hele to indbrud i håndværkerbiler.- Og der skal ikke meget til, før det løber op i et anseeligt beløb, siger Peter Skovbak, politikommissær fra Nordjyllands Politi.

- Jeg kan ikke med sikkerhed sige, om det er samme fremgangsmåde, men to varebiler, samme nat, så tænker vi umiddelbart, det er den samme.Man har boret et lille hul på ydersiden af bilen, og så har man haft"et aggregat," der kan dirke låsen op.

- Man har lavet det samme modus, hvor vi tidligere har taget nogen for serieindbrud. Det er ret specielt at gøre noget på den måde, og det er jeg selvfølgelig bange for igen, siger Peter Skovbak.Den anden har Peter Skovbak ikke det præcise tidspunkt på, men her var altså også tale om en varevogn. Denne gang på Engtoften i Fjerritslev. headtopics.com

