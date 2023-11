Højlund og United ydmyget igen

Begge mandskaber valgte at rotere en hel del til opgøret. Hos Manchester United var der hverken fundet plads til Christian Eriksen eller Rasmus Højlund fra start. Newcastle har i perioder vist skræmmende styrke i denne sæson, og gæsterne mødte onsdag aften op på Old Trafford med en masse spilleglæde.Newcastle slog en hurtig omstilling og udnyttede et sløjt returløb fra Diogo Dalot. Derfor fik Miguel Almiron bolden i feltet, hvorfra han glidende scorede til 1-0.Harry Maguire halvklarede en clearing, som han i stedet sendte ud i skoen på Lewis Hall, som flugtede Newcastle på 2-0.

Resultatet holdt frem til pausen, men et kvarter inde i anden halvleg blev ondt værre for hjemmeholdet. Joe Willick fik al plads i verden foran United-feltet, og så takkede han ved at sende en flad afslutning i det korte hjørne.

Hjemmeholdet virkede totalt uden selvtillid, derfor hang spillet heller ikke sammen. De fremmødte hjemmefans fik også tidligt nok. Derfor forlod de stadion før tid.Resultatet sender Newcastle videre til kvartfinalen i Carabao Cuppen.

