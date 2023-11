Højlund begår i straffe i Manchester Citys overlegne derbysejr

De lyseblå sidder meget tungt på tronen i Manchester. Det blev understreget søndag, hvor City tævede United 3-0 på Old Trafford.

Siden øgede den norske bomber også til 2-0 i anden halvleg, inden han assisterede Phil Foden til slutresultatet. Christian Eriksen var som Højlund med fra start for Manchester United, men hverken han eller nogen af de rødklædte holdkammerater fik specielt mange plusser i bogen. Det gjorde en travl André Onana til gengæld.Manchester City satte sig ikke uventet tungt på spillet i kampens indledning og skabte også klart flest chancer før pausen, hvor Onana i flere omgange måtte agere redningsmand.

Højlund fik hurtigt chancen for at gøre skaden god, men presset af John Stones løb danskerens mulighed ud i sandet, og senere tog City-keeper Ederson sig af Scott McTominays nærgående forsøg. Efter knap 50 minutter lod United-defensiven Haaland løbe alene rundt bagest i feltet, det opfattede Bernardo Silva, og så blev det 0-2 via en norsk pandebrask. headtopics.com

