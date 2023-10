Højesteret: Sager mod Hjort og Findsen skal køre for delvist åbne døre

- Det er bare fantastisk, at Højesteret har sat tingene på plads, man kan undre sig over, at man skulle så langt gennem retssystemet for at få slået søm i, siger René Offersen, der er Claus Hjort Frederiksens forsvarer.

Sagerne var egentligt planlagt til at skulle begynde ved retten den kommende tid, men blev begge udskudt i sidste uge på anklagemyndighedens foranledning.Højesteret skriver i kendelsen, at "Straffesagen angår navnlig videregivelse af oplysninger om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datatrafikkabler".

- Kabelsamarbejdets eksistens, det forhold, at FE har foretaget en undersøgelse vedrørende samarbejdet med NSA, sikkerhedsbruddet og whistleblowerens henvendelse til TET på nuværende tidspunkt må anses for offentligt kendt. headtopics.com

-Højesteret fandt, at de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå at bekræfte disse oplysninger, ikke gør det nødvendigt, at dørene lukkes under hovedforhandlingen, når de afvejes over for de hensyn, der taler for offentlighed.Både Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen har ønsket åbne døre under retssagen for at give presse og borgere indsigt i sagerne.

- Vi ønsker maksimal åbenhed. Så kan man se, hvad det er og ikke er, sagde Lars Findsen i et interview med DR.- Jeg er ked af mørklægning af min sag. Jeg ønsker fuld offentlighed. Jeg har ikke ytret noget, som jeg ikke kan stå offentligt ved, har den tidligere minister skrevet på Facebook. headtopics.com

Den tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen (til venstre) i sit hjem med Lars Findsen, tidligere chef for FE, efter tiltalerne mod dem. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix (Foto: © Jacob Ehrbahn)Sagerne drejer sig dog ifølge DR's oplysninger om samme tema:

