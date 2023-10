Højesteret: Sagen mod Claus Hjort Frederiksen er politisk, og skal derfor køre som en nævningesag

Højesteret giver tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen ret i, at straffesag mod ham er politisk og derfor skal behandles som nævningesag.

Såvel Københavns Byret som Østre Landsret har tidligere bestemt, at sagen mod Claus Hjort, som er anklaget for at røbe statshemmeligheder, skulle behandles af domsmænd.

Ved en domsmandssag medvirker én juridisk domsmand og to lægdommere, som er almindelige borgere uden særlige juridiske forudsætninger.For at blive frifundet i en nævningesag kræver det, at enten to juridiske dommere eller tre nævninger stemmer for frifindelse. headtopics.com

