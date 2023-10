Højesteret åbner døre på klem i sager mod Hjort og Findsen

Højesteret afviser ifølge Ritzau, at hele straffesagen mod den hjemsendte FE-chef Lars Findsen skal køre for lukkede døre.

Arkivfoto: Nikolai Linares/Ritzau ScanpixSager om læk af oplysninger om dansk-amerikansk kabelsamarbejde bliver mere åbne, end anklagemyndigheden hidtil har ønsket. Højesteret mener dog, at der er god grund til at holde indholdet af en række bilag tilbage for offentligheden

