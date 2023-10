Højesteret åbner døre på klem i sager mod Hjort og Findsen

Højesteret afviser ifølge Ritzau, at hele straffesagen mod den hjemsendte FE-chef Lars Findsen skal køre for lukkede døre.

Arkivfoto: Nikolai Linares/Ritzau ScanpixSagerne kan ikke køre for fuldstændigt lukkede døre, sådan som Anklagemyndigheden ellers har krævet

Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen er begge tiltalt for at have lækket statshemmeligheder eller andre særligt fortrolige oplysninger.

