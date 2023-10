Højesteret åbner døre en smule i sager mod Hjort og Findsen

27-10-2023 14:52:00 / Kilde: journalistendk

Højesteret afviser, at to opsigtsvækkende straffesager mod henholdsvis Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen skal køre uden adgang for offentligheden.