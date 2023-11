Høje blodværdier afslørede, at Pias patient fik Ozempic fra en onlineklinik

Det var en tilfældig blodprøve, der i slutningen af sidste år afslørede, at en af Pia Müllers patienter havde forhøjede blodværdier.

Pia Müller mener, at det er et problem for patientsikkerheden, at hendes patient fik udskrevet medicin efter en konsultation online. Her mener Pia Müller, at onlineklinikken har svigtet stort, for det burde være lægen her, der opdagede, at patientens blodværdier var steget, efter han havde sat patienten i behandling med Ozempic.

Styrelsen har foretaget seks tilsyn og i har to tilfælde vurderet, at onlineklikkerne havde problemer med patientsikkerheden. I begge tilfælde fik onlineklinikkerne kritik for manglende opfølgning af patienterne. headtopics.com

- Jeg mener ikke, at onlineklinikkernes arbejde er godt lægearbejde, fordi de kun tager sig af en meget lille del af patientbehandlingen. - Det er ikke hensigtsmæssigt med onlineklinikkerne til at udlevere Wegovy, fordi der ikke er noget quickfix i den medicinske verden. Man skal gøre sit arbejde ordentligt, og så ved jeg godt, at patienterne er vanvittigt glade for det. Men det er ikke ensbetydende med, at det er en god behandling på sigt, siger Pia Müller.

- Jeg kunne derfor godt være fristet til at sige, 'så lad onlineklinikkerne løse det arbejde'. Men når der kommer problemer med onlineklinikkernes patienter, så havner de ved den praktiserende læge. Jeg mener faktisk, at patienterne er godt tjent med at komme her og blive ordentligt udredt og få den rigtige medicin til den rigtige patient, siger Pia Müller. headtopics.com

Se målene: Frederikshavn rejste sig efter stor ydmygelseWhite Hawks fik hurtigt slikket sårene fra gigantnederlag til Aalborg Pirates og fik søndag tiltrængt oprejsning i Herlev Læs mere ⮕

Faldt i snak med kunden: Tjeneren kunne ikke tro sine egne øjne og begyndte at græde, da hun så regningenEn tjener fik sig noget af en overraskelse, da en venlig mand kom forbi. Læs mere ⮕

Tortureret af sin egen bandeEn 36-årig mand fra en bandegruppering i Odense er tiltalt for særdeles brutal voldsafstraffelse og frihedsberøvelse af person fra samme bande, fordi ha Læs mere ⮕

Milliardær fik en depression: Nu bruger han en formue og spiser 111 piller dagligt i jagten på det evige livMilliardær fik en depression: Nu bruger han en formue og spiser 111 piller dagligt i jagten på det evige liv Læs mere ⮕

Matilda er blevet gift med bror: 'Min mor rådede mig til det'Matilda valgte at følge hendes mors råd, da hun sagde, at hun skulle følge sit hjerte, da hun afslørede, at hun ville giftes med sin stedbror. Læs mere ⮕