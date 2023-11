Håber ikke på en to'er

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Hvordan går det Torsten på plejehjemmet, hvor længe skal Miriam afsone og står Henriks ægteskab til at redde?

Spørgsmålene er mange, og derfor håber hobevis af 'Huset'-seere, at DR vil sætte gang i produktionen af en ny sæson af den baske serien om livet bag tremmer. I gennemsnit så flere end en million med, da 'Huset' blev vidst tidligere på efteråret. Første - og foreløbig eneste - sæson af serien udspillede sig over seks hæsblæsende afsnit med mange løse ender i finalen.Noget overraskende mener skuespiller Bjarne Henriksen, der havde rollen som demente Torsten i 'Huset', at én sæson er nok.- Jeg spurgte ad, om der ville komme mere, og da sagde instruktøren nej.

DR chefen ville ikke sige meget om, hvem DR er i dialog, med eller hvem en mulig ny sæson kunne have som omdrejningspunkt. Hun understregede dog, at gode ting tager tid, og at man ikke skal forvente en eventuel opfølger lige foreløbig.

