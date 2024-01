Gymnasiet Aalborg Katedralskole fortsætter med ekstra feriedage

Det seneste skoleår har både elever og undervisere på gymnasiet Aalborg Katedralskole nydt godt af en ekstra feriedag i ny og næ. De indførte seks fridage, alle på en mandag, i et forsøg på at give mere frihed til at disponere over forberedelse, lektier og fritid. Efter tilbagemeldinger fra elever og ansatte, hvor langt de fleste var positivt stemt, har de besluttet sig for at fortsætte med ordningen, fortæller rektor Christian Warming.

- Jeg synes, det er godt at have et lille pusterum og tid til at disponere frit, cirka en gang hver fjerde uge, siger han





