Guvernør raser over dansk virksomhed: Skandaløs

I en erklæring på det amerikanske nyhedssite New Jersey Globe kalder han beslutningen for 'skandaløs'.- Jeg har bedt min administration om at gennemgå alle juridiske rettigheder og retsmidler og tage alle nødvendige skridt for at sikre, at Ørsted fuldt ud og øjeblikkeligt overholder sine forpligtelser.

- Så sent som for nogle uger siden afgav virksomheden offentlige erklæringer om levedygtigheden og fremskridtene af Ocean Wind 1-projektet, siger han.Ifølge virksomheden skulle Ocean Wind 1 have genereret strøm til en halv million hjem og have skabt hundredvis af nye job.

Selskabets delårsrapport, der blev offentliggjort natten til onsdag, viser at Ørsted har tabt 19,9 milliarder kroner i de første ni måneder af 2023. I 2022 tjente selskabet 15,3 milliarder kroner i samme periode.

Samtidig offentliggjorde Ørsted, at selskabet har besluttet at stoppe projekterne Ocean Wind 1 og Ocean Wind 2. I august meldte Ørsted ud, at det måtte nedskrive værdien af en række amerikanske projekter - heriblandt Ocean Wind 1 - for mindst fem milliarder kroner.- Men de betydelige negative udviklinger fra forsyningskædeudfordringer, der fører til forsinkelser i projektplanen og stigende rentesatser, har ført os til denne beslutning.

- Og vi vil nu vurdere den bedste måde at bevare værdien på, mens vi stopper udviklingen af projekterne, sagde administrerende direktør og koncernchef Mads Nipper i en udtalelse natten til onsdag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Carlsberg-topchef: Russisk forretning er stjålet og kontakt til ledelse er begrænsetLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Solid nedtur: Banker ned under milepælLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Kræves straffet: Brugte levende dyr som lokkemadLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Chauffør stak af fra uheld – der er en god forklaring, siger politietLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Seks betjente sigtet for tyveri og narkobesiddelseLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕