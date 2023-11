Guardiola sætter dansk kommentator på plads: 'Viser du ikke spillede fodbold'

derbysejren mod UnitedMen kort efter satte Manchester Citys stjernetræner tv-kommentator og journalist Niels Christian Frederiksen grundigt på plads, da han blev interviewet af Viaplay.Niels Christian Frederiksen (i midten) blev sat på plads af Pep Guardiola.Er du overrasket over, at det var så relativt nemt for jer at vinde kampen så komfortabelt?

»Det er et godt spørgsmål som journalist, men det viser bare, at du ikke har spillet fodbold,« lød det knastørt fra Pep Guardiola. »Det er et vaskeægte bevis. Fodbold er altid svært, man skal gøre det godt. Modstanderen er altid på.«Manchester City kom foran efter et par og tyve minutter, da Rasmus Højlund lavede en bommert og forærede rivalerne et straffespark.vandt 3-0 på udebane i et opgør, hvor Erling Haaland blev dobbelt målscorer og lagde op til et mål.

