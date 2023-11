Grim konflikt om millioner: 'Magtesløse' lejere raser mod stort boligselskab

Konflikten mellem det store Aalborg-boligselskab, Plus Bolig, og lejere i flere afdelinger er så tilspidset, at Aalborg Kommune overvejer at tage usædvanlige redskaber i brug for at løse det mangeårige slagsmål.Plus Blog er et firma, der administrerer en lang række almene boligforeninger i Aalborg, men en gruppe lejere vil simpelthen stoppe alt samarbejde med Plus Bolig.

- Vi betale for noget, vi ikke får, siger Thorkild Andersen, formand for boligafdelingen Hostrups Have. Her har Plus Bolig uretmæssigt krævet et byggesagshonorar på 304.000 kroner, og har ligeledes bonet foreningen for 115.000 kroner for en brandskade, som foreningen slet ikke bør betale.I alt har fem boligafdelinger i årevis kæmpet for at komme ud af Plus Bolig, men fordi der er en række udeståender, som Plus Bolig ikke vil betale, har sagen trukket ud.

- Lejere har for længst givet os mandat til at gå ud af Plus Bolig, og det har vi forsøgt siden 2018, siger Peter Clausen, næstformand i boligafdelingen Hostrups Have.I foråret undersøgte kommunen muligheden for at tage en usædvanlig paragraf i brug, hvor de kan indsætte en forretningsfører til ikke bare at løse den aktuelle konflikt, men til at overtage ledelsen af Plus Bolig.

Men når man har fem boligafdelinger, der alle siger, at de ikke vil administeres af Plus Blog, skal I så ikke kigge på, om det er et godt administrationsfirma?

