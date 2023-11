Gravide kvinder med covid-19 har øget risiko for dødfødsel

Et nordisk studie viser, at kvinder, der havde en covid-19 infektion under graviditeten, havde en øget risiko for dødfødsel.- Studier viser, at kvinder, der havde været smittet med covid-19 efter uge 22 havde en 2,4 gange højere risiko for dødfødsel, end kvinder der ikke havde haft covid-19-smitte, siger en af forskerne bag studiet adjunkt Stine Kjær Urhøj.

Og ifølge hende afhænger den forhøjede risiko af, om kvinden føder tæt på, at hun er smittet med covid-19, eller om det er lidt længere tid efter infektionen. - Risikoen er højest, hvis kvinden føder tættere på, at hun er smittet med infektionen. Derudover var der større risiko i den periode, hvor deltavarianten var den dominerende variant, siger hun.

Studiet inkluderer 389.949 fødsler på tværs af Danmark, Norge og Sverige. Her ses i alt 1013 dødfødsler, hvoraf 31 kvinder var smittet med covid-19 efter uge 22. Ifølge studiet var risikoen lidt over dobbelt så høj, hvis den gravide kvinde er blevet smittet med covid-19 efter uge 22.

Men Stine Kjær Urhøj understreger, at dødfødsler er meget sjældne i de nordiske lande - også blandt kvinder, som er smittet med covid-19. Og derfor skal man ikke være bange, hvis man bliver smittet. - Selv om risikoen er dobbelt så høj, hvis man er smittet, så er risikoen for en dødfødsel hos den enkelte kvinde stadig meget lille, siger hun.

