Grønt lys til retssag mod kommunen: - Det er jo noget, der har martret dem

De fik nemlig tirsdag besked om, at de har fået fri proces til at føre sag mod Aalborg Kommune, efter de har været udsat for overgreb på en kostskole, som kommunen drev for over 30 år siden.- De er så glade og taknemmelige, for det er jo noget, der har martret dem i deres liv efterfølgende. Der er ikke nogle af mine klienter, der er gledet gennem livet. Det er sådan noget, der sker, når børn bliver udsat for sådan noget.

- Personen nev og mishandlede mine fingre, trådte på mig med sine træsko og skreg ind i mit hoved, at jeg ikke duede til noget og aldrig ville blive andet end et nul, har hun tidligere fortalt til TV2 Nord. - Vi er klar til at gå hele vejen. Hvis ikke, vi får medhold, kan vi gå til en højere instans og hele vejen til menneskerettighedsdomstolen.

- Det ville give mine klienter ro, men det ville også give Aalborg Kommune en ro og afklaring, og på den måde belaster man heller ikke vores retssystem. Der vil være mange retsdage i sådan en sag og fra en fornuftig økonomisk vinkel, synes jeg, man skal finde en løsning. headtopics.com

Kirsten Moesgaard repræsenterer kun en del af de tidligere elever fra Gravenshoved. I den anden gruppe har de endnu ikke fået afklaret spørgsmålet om fri process. Men at 39 elever nu har fået grønt lys, kan også give den anden gruppe af tidligere elever vind i sejlene.

- Det er jo kun en fordel for os. De har jo godkendt nogle af ansøgerne i sagen, så vil det være mærkeligt ikke at godkende os alle. De har taget stilling, og de må ikke forskelsbehandle, siger Rene Vinding Christensen, der også har gået på den omstridte kostskole. headtopics.com

Hver af de tidligere elever kræver 300.000 i erstatning, mens det beløb for to af eleverne ligger på 600.000 kroner. Årsagen til det er, at to af eleverne har haft et særligt barskt ophold på den tidligere kostskole.

