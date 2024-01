GPS-signaler over Østersøen forstyrret i en måned

I snart en måned har GPS-signaler over Østersøen været udsat for massive forstyrrelser, og mindst tre fly har mistet GPS-signalet på vej ind over dansk luftrum. I Baltikum er flere fly ramt af mere avanceret GPS-forstyrrelser, spoofing, hvor flyet modtager falske GPS-data. Siden midten af december har en eller flere GPS-jammere forstyrret GPS-signaler i luftrummet over Østersøen i et stort område fra Bornholm, dybt ned i Polen og op langs den svenske kyst og helt op til Finland.

Fly i Finland, Sverige og Polen har registreret udfald på deres GPS-forbindelser i perioden fra 26.december og frem til 14. januar. Det oplyser Naviair til Ingeniøren





