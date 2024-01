GPS-signaler kan blokeres uden dyrt udstyr

Det kræver ikke dyrt eller avanceret udstyr at blokere for de GPS-signaler, som vi er dybt afhængige af. Det forklarer radioekspert Ole Mørk Lauridsen i ugens Transformator, hvor vi besøger den gamle kystradiostation OXA.Det er nærmest en selvfølge, at satellitter hjælper os gennem hverdagen og jobbet. GPS er der bare med præcis, stabil og ikke mindst billig position, højde og tidsangivelse.

Vi har den i mobilen og bilen, og overalt bruger vi GPS til navigation, opmåling og tidssynkronisering, eksempelvis i finans- og telesektoren. Men lige så effektivt systemet er, lige så sårbart er satellitsignalerne, der rejser mere end 20.000 kilometer, før de hjælper os på ve





