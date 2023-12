Google lancerer sin nye foundation model Gemini

Google Deepminds nye foundation model slår angiveligt GPT-4 og danner allerede nu grundlag for Bard. Bare ikke i EU, hvor vi må væbne os med tålmodighed. Da Sam Altman og co. lancerede ChatGPT i november sidste år, satte det gang i et regulært AI-kapløb, hvor Google lige siden har halset efter OpenAI. Googles konkurrerende chatbot, Bard, har ikke været i nærheden af samme popularitet som ChatGPT, der nærmest er blevet synonym med generativ kunstig intelligens.

Men nu er tech-giganten tilsyneladende klar til at tage kampen op mod ChatGPT og den bagvedliggende foundation model, GPT-4. I går lancerede Google nemlig sin hidtil største multimodale foundation model, den længe ventede Gemini. Ifølge pressemeddelelsen kommer Gemini i tre forskellige størrelser.og er optimeret til at løse en bred vifte af opgaver. Allerede nu udgør Pro-udgaven fundamentet for Googles chatbot, Bard. Dog ikke i Europ





