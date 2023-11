Google har betalt 186 milliarder kroner til blandt andre Apple for at være standard-søgemaskine

Sundar Pichai, adm. direktør for Googles moderselskab Alphabet. Illustration: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix.Google betalte i 2021 mobil-, tablet- og computerproducenter, teleselskaber og browserudviklere 26,3 milliarder dollars, svarende til knap 186 milliarder kroner, for at være standard-søgemaskinen i deres produkter og tjenester. Heraf vurderes Apple at være langt den største modtager.

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2. Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger. headtopics.com

Koncern IT søger tekniker til applikationsvedligeholdelse af applikationer, koordinering og sagsbehandling af ekstern drevet applikationerFunctional team coordinator for project management team - Retrofit & Upgrade, product execution teamProjekteringsledere til broer, konstruktioner og vejanlægBliv underviser i tekniske installationer og digitalisering, og vær med til at skabe fremtiden inden for bæredygtigt byggeri (Kbh eller Hillerød)Junior Project...