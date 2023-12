Girona slår FC Barcelona og fører La Liga

Søskendeforholdet i Catalonien er i denne sæson forandret. I hvert fald for nu. Det understregede den økonomiske lillebror Girona, da holdet gik alene i front af La Liga med en meriterende 4-2-sejr ude over FC Barcelona søndag aften. Girona fører nu rækken med to point ned til Real Madrid og hele syv point ned til den forsvarende mester og normale storebror, FC Barcelona. Gironas mål blev scoret af Artem Dovbyk, Miguel Gutierrez, Valery og Christhian Stuani.

