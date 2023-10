Gigantisk skattestigning på vej: Knap 700 millioner kroner

Det viser en foreløbig opgørelse over kommunernes skatteindberetninger. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Her fremgår det også, at stigningen i de kommunale skatter efter gældende regler udløser en modregning i bloktilskuddet. - For at neutralisere de kommunale skattestigninger vil regeringen foretage en modgående nedsættelse af den statslige bundskat, siger Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

Skattesanktionsloven indebærer, at der foretages en modgående regulering af bloktilskuddet, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét.13 kommuner sætter skatten op i 2023, mens to kommuner sætter skatten ned. headtopics.com

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der kommuner, som har fået tildelt ramme til skatteforhøjelser for 2024 med baggrund i den politiske aftale om udligningsreformen fra 2020. Der er også kommuner, som har fået tildelt en tilsvarende ramme - dog til skattenedsættelser med tilskud for 2024.

- I 2024 er størstedelen af modregningen individuel - det vil sige rettet mod de kommuner, der har hævet skatten, står der i pressemeddelelsen.

Læs mere:

EkstraBladet »

Tryk flere penge: Arne Jacobsen-bygning bliver knap en milliard dyrere at renovereDen arkitekttegnede Nationalbanks renovering er fordyret af gulve, der skal skiftes, miljøskadelig luft fra ventilationen og udsivende fuge-PCB, der skal fjernes. Læs mere ⮕

Nemlig.com melder ud om medarbejdere: Over 200 berørt af lukningStørstedelen kan fortsætte i virksomheden – men tilbage står knap 50 uden job. Læs mere ⮕

Ny ejerkreds ser nyt stort milliontab i SASLuftfartsselskabet SAS har haft et samlet underskud på knap tre milliarder kroner fra november til september. Læs mere ⮕

Slår Lego: Nu er de nummer étLæs mere her Læs mere ⮕

Danmark dumper nedLæs mere her Læs mere ⮕

Beskyldt af stjernesønner for vold og trusler: Politiet efterforsker farLæs mere her. Læs mere ⮕