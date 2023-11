Gigantisk fejl gav 12 verdensrekorder

Der var fart på kvindernes kapgang ved de pan-amerikanske mesterskaber. Foto: Mauro Pimentel/AFP/Ritzau ScanpixPå Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Der var glæde og lidt undren, da Gabriela Kimberly Garcia søndag vandt det pan-amerikanske mesterskab i 20 km kapgang.

For den 30-årige peruvianer krydsede nemlig målstregen efter at have smadret verdensrekorden med næsten 12 minutter.Lidt for utrolig, hvis man skulle tro hendes ansigtsudtryk. For hun så ikke tilfreds ud, da hun tjekkede sit løbeur efter at have passeret målstregen.For arrangørerne havde begået årtiets brøler, da ruten blev anlagt - eller i hvert fald har manden med keglerne haft en dårlig dag. headtopics.com

Da markerede nemlig en rundstrækning på 1000 meter. Problemet var bare, at det var den ikke. Langt fra. Faktisk manglede der 160 meter, så udøverne i stedet for at gå 1000 meter på hver omgang blot tilbagelagde 840. Altså en fejlprocent på 16.Det resulterede i, at kvinderne kom i mål 3200 meter før planlagt og altså i første omgang gav Gabriela Kimberly Garcia en fantastisk verdensrekord. Ja, faktisk var løbets 12 hurtigste hurtigere end den gældende verdensrekord.

- Det påvirkede ikke mig. Jeg gik efter den pan-amerikanske rekord, mens andre gik efter olympisk kvalifikation. Det er en skam, at det ikke kunne lykkes, for vejrforholdene og alt andet var ideelt til hurtige tider, sagde Gabriela Kimberly Garcia. headtopics.com

