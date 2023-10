Giftig PCB fra fuger er i Nationalbanken sivet så meget ud i vægge og gulv, at det ikke uden videre kan fjernes ved f.eks. opvarmning. Desuden er ventilationssystemerne og øvrige tekniske installationer nedslidte og så skræddersyede til det Arne Jacobsen-tegnede byggeri, at det er svært at erstatte med nutidens standardiserede løsninger.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaHvorfor dog ikke lade den bygning være i fred, og så bruge pengene på at flytte hele aktiviteten udenfor København, hvor grunde er billigere. Og så byg en ny bygning af moderne standard materialer. ?Deres arbejde kan jo ligge ethvert sted i landet, og behøver ikke at koste milliarder for Danskerne. headtopics.com

De utroligt mange penge kunne bruges bedre, utallige steder hvor staten mangler penge. Hvis man fortsætter i den gamle bygning, er det endnu et eksempel på at små grupper bare bruger løs, fordi de ikke selv betaler.

At Arne Jacobsen har tegnet og bygget, betyder ikke at vores generation skal smide 2.800.000.000 kr i at gentage fejlene.Der er nok lavet skitseprojekt baseret på nogle dages gennemgang af bygningen af et par erfarne bygningsingenirører, som ikke har haft mulighed for at kigge ret meget bag facade elementerne eller se nærmere på de tekniske installation bag træpladerne. headtopics.com

