Ghita Nørby fortrød tv-interview - fik hjælp fra uventet side

Senest skete det i 2021, hvor hun deltog i et interview i Go' Aften Live med værten Simi Jan.Reaktionen udeblev ikke på de sociale medier, hvor skuespilleren fik med grovfilen.Vis mere

I den nyudgivne bog 'Shitstorm' – som Ghita Nørby har skrevet sammen med sin gode ven Jim Lyngvild – reflekterer hun over hele situationen. 'Da jeg kom hjem, fortrød jeg, at jeg havde svaret, som jeg gjorde, og sagt alle de ting. Alle skrev jo om mig. Folk skrev om mig, som om jeg var en vittighed. Og hvis jeg havde læst, hvad der stod på de sociale medier, var det selvfølgelig bare blevet endnu værre,' skriver hun.Viggo Mortensen gav hende nemlig et ring fra Canada, og han kom med lidt af et tilbud:

'Er der nogen, jeg skal komme og tæske?' spurgte han,' skriver Ghita Nørby, som dog afviste tilbuddet og i stedet kom med et lidt mere afdæmpet forslag om, at han bare skulle komme og drikke et glas vin med hende. headtopics.com

Ghita Nørby og Viggo Mortensens venskab går tilbage til 2015, hvor de arbejdede sammen i filmen 'Jauja'. Efterfølgende var de på Danmarksturné for at promovere filmen, og det udviklede sig altså til et venskab, som er holdt ved.

»Jeg vil beskrive ham som et utroligt sjældent menneske, en meget vidunderlig ven, en rig kunstner og et sjovt menneske,« sagde Ghita Nørby i 2017 i 'Go' morgen Danmark' skriver'Shitstorm' har været længe undervejs. Den skulle være udkommet 1. november sidste år, men det skete ikke, fordi den ifølge Jim Lyngvild var for grim. headtopics.com

