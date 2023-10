Gerningsmand dræbte otte på bar – havde været der før: 'Alle folk derinde kendte ham'

Da Robert Card gik ind på Schemengees Bar and Grille med en ladt semiautomatiske riffel, var det ikke første gang han var der.

For den formodede gerningsmand bag masseskyderiet i den lille amerikanske by Lewiston onsdag aften havde været der flere gange før som gæst. Hans søn, Joseph Walker, arbejdede som manager på baren – og han blev et af de i alt 18 dødsofre i massakren.

Yderligere syv dræbte personer blev fundet døde i bowlinghallen Just-In-Time Recreation, mens tre personer senere blev erklæret døde på hospitalet. Leroy Walker fortæller, at hans søn ikke kendte Robert Card, men at han havde set ham på baren flere gange.Joseph Walker forsøgte således at standse Robert Card, da han kom ind på baren. headtopics.com

»Han tog en slagterkniv og gik efter ham for at forsøge at stoppe ham fra at dræbe andre,« siger Leroy Walker til mediet:Leroy Walker fortæller videre, at der gik 14 timer, inden at han fik besked om sønnens død.

40-årige Robert Card har siden onsdagens skyderier været massivt eftersøgt, men han er endnu på fri fod.

Politi omringer hus til formodet gerningsmand bag masseskyderiLæs mere her Læs mere ⮕

Politi omringer hus til formodet gerningsmand bag masseskyderiLæs mere her. Læs mere ⮕

Jagten fortsætter på gerningsmand bag skuddrab på 18 mennesker | NyhederPolitiet i Maine, USA, leder fortsat efter den gerningsmand, som onsdag skød og dræbte 18 mennesker samt sårede 13 i et bowlingcenter og på en bar i byen Lewiston. Læs mere ⮕

Fik alle til at grine: Sygemeldt kong Harald jokede om knæfald for dronning MargretheFik alle til at grine: Sygemeldt kong Harald jokede om knæfald for dronning Margrethe Læs mere ⮕

Rune chokerede alle: Legendens ord fik ham til detRune chokerede alle: Legendens ord fik ham til det Læs mere ⮕

Israelsk specialenhed har én mission: Alle deltagere i massakre skal elimineresIsraelsk specialenhed har én mission: Alle deltagere i massakre skal elimineres Læs mere ⮕