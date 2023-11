Gennembrud kan hjælpe immunforsvaret med at spotte ’usynlige’ kræftceller

Det sidste er det, vi skal forlade os på i længden, og det kræver oplæring, bedst eksemplificeret ved de vaccinationer børn skal igennem.Gennemfører børn det danske program, vil de med næsten 100 procent sikkerhed ikke få mange af de alvorlige infektioner, som har slået millioner af mennesker ihjel.

Hvad hvis man med lægemidler blokerede de molekyler, som lammede immunceller (så de molekyler så at sige blev usynlige for dem)? Ville T-cellerne så vågne op til dåd og gå i lag med kræftcellerne, som de nu atter kunne se?

Det er imidlertid langt fra alle patienter, som kan tilbydes denne behandling, og derfor har der de seneste år været udfoldet store anstrengelser for at gå ind i kræftsvulsten og finde ud af, hvad der er gået galt med T-cellerne.

Baggrunden er, at T-cellerne er meget forskelligartede. De findes i mange varianter, men grundlæggende findes de som dræberceller (CD8) og hjælperceller (CD4).CD8-dræbercellerne udmærker sig ved, at de er i stand til at genkende fremmede celler (for eksempel virusinficerede) og dræbe dem med stærke enzymer.

Denne undersøgelse af svulster giver et meget bedre indblik i de T-celler, som findes omkring kræftcellerne. Man kan med andre ord lære, om der hos netop denne patient er flere trætte celler end hos andre patienter.Ikke nok med det, de grundige molekylære analyser omfattede også kræftcellerne, hvor de avancerede metoder kunne definere en række helt nye molekyler, som kan vise sig at være vigtige for udviklingen af nye kræftmidler.

