Genmab køber ProfoundBio for 1,8 milliarder dollars

Genmab har investeret i fremtiden med købet af det amerikanske biotekselskab ProfoundBio. Handlen, der løber op i en pris af 1,8 milliarder dollars (12,5 milliarder danske kroner), betyder at Genmab får rettighederne til tre lægemiddelkandidater til behandling af blandt andet kræft i æggestokkene.ProfoundBio udvikler således lægemidler, der forbedrer virkningen af kemoterapi via et antistof.

- Det foreslåede opkøb af ProfoundBio ligger på linje med vores langsigtede strategi og vores ambitiøse 2030-vision om at gøre en forskel i patienters liv igennem innovative antistofmediciner, lyder det fra Jan van de Winkel, der er administrerende direktør for Genma

