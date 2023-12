Øgede gaspriser får behovet for varmepumper til at eksplodere i EU

Øgede gaspriser har fået behovet for varmepumper til at eksplodere i EU. Det kan resultere i 50 procent flere i 2030, end hvad EU forventer. Indtil for ganske nylig har det været politikerne, der skulle presse på for at få gang i den grønne udvikling. Men en ny tilstand af energikrise og krig i Europa har sat så meget gang i den grønne omstilling, at det nu er politikerne, der hænger i bremsen.

EU er allerede forbi det nuværende mål på 40 procents CO2-reduktion i 2030 og godt på vej til at nå 45 procent. Med den rette lovgivning fra politikerne i Bruxelles, vil EU relativt nemt kunne nå en 50 procents-reduktion





