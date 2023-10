Gaza ramt af internetnedbrud: Israel intensiverer angreb og går særligt efter undergrundsmål

Israels militær har øget angrebene i Gaza fredag aften. Det meddeler det israelske militærs talsperson, Daniel Hagari, til en pressekonference.

- I de seneste timer har vi øget vores angreb i Gaza. Luftvåbnet angriber i stort omfang undergrundsmål og terroristers infrastruktur, lyder det ifølge BBC fra Daniel Hagari. - I forlængelse af den offensive aktivitet vi har foretaget i de seneste dage, fortsætter landstyrkerne med at udvide landaktiviteterne i aften, siger han.Ifølge myndighederne i Gaza er det meste af internettet brudt ned.

Det palæstinensiske Røde Halvmåne meddeler på det sociale medie X, at de ikke er i stand til at komme i kontakt med deres hold i Gaza.Søren Bendixen, der er DR’s journalist i Israel, befinder sig cirka 15 kilometer nord for Gaza. Han fortæller, at der er ekstrem intensitet lige nu. headtopics.com

- Der har været et massivt israelsk bombardement de seneste timer på et helt andet niveau, end vi har oplevet de seneste dage, fortæller han.En eksplosion ses ved grænsen mellem Gaza og Israel. Billedet er taget fra den israelske side. (Foto: © Reuters Tv, Ritzau Scanpix)

Hamas har også slået igen. Tre gange har han skullet gå i beskyttelsesrum i løbet af dagen, og en raket ramte også en boligblok ikke langt fra der, hvor han befandt sig.Han fortæller, at de højere lyde fra bombardementerne også peger på, at Israels militær går efter mål, der befinder sig under jorden, og at de derfor bruger nogle større bomber. headtopics.com

