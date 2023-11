Gave til Rune: Casper Ruud slået ud af Paris Masters

Casper Ruud, der er inde i en svær periode på banen, var en af dem, danskeren skulle konkurrere med for at slutte blandt de otte bedste, men med det tidlige exit kan nordmanden ikke længere nå at overhale Rune.

Nu er det derfor nærmest 'kun' verdensranglistens nummer ni Hubert Hurkacz, der kan stikke en kæp i det danske hjul. Taylor Fritz, der ligger nummer ti, har måttet trække sig med en skade, og dermed kan han ikke overhale Rune inden sæsonfinalen.Holger Rune går på banen senere onsdag aften, hvor han i sin første kamp i turneringen, som han vandt sidste år, skal møde Dominic Thiem.Skulle det blive til et tidligt dansk exit, er drømmen om sæsonfinalen bestemt ikke slukket.

Holger Runes kamp starter umiddelbart efter den igangværende kamp mellem Ugo Humbert og Alexander Zverev.

