Vi er alt for afhængige af svage signaler fra satellitter, og derfor skal det gamle radiokædesystem til navigation, Loran, nu genoplives, lyder det fra både Storbritannien og USA.

Måske er det kyndige personer som ved hvorledes døgnet og solens aktivitet forstyrre langbølgesignaler ? Måske skal der derfor være kæder på tre sider af jorden - mindst.

Teknologien er stadig hyperbel-navigation, så med tre master i området mellem USA og Europa vil der være (større) områder med dårlig geometri (som tegningen biser, så ønskes en vis skæring (vinkel mindre end 180 grader) mellem stationer). Så af den grund er minimum nok 4 for det område.

Selv hvis tre stationer var nok så skal der en del flere til, ved tre stationer lægges hele systemet ned når en station falder ud.Det er gammel teknik, men Friis' formel gælder stadig, at signaleffekten dæmpes med (R/Lambda)^2, og da bølgelængden er 3km rækker det langt. Sendeantennen bliver stor, men modtageren behøver blot en smule ledning. headtopics.com

Lande frygter jamming og solstorme og genopliver pensioneret navigationssystem

Storbritannien og USA vil investere i loran-radiokæder som backup for sårbare satellitter. Systemet blev udviklet efter Anden Verdenskrig og har været lukket ned i snart tyve år.

