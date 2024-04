Gamle fund af brint i Danmarks undergrund vækker begejstring

Gamle fund af brint i Danmarks undergrund dukker op igen og vækker begejstring. »Vi står muligvis med en vedvarende energikilde med et stort potentiale,« siger energiprofessor Marie Münster fra DTU. I 1950’erne ledte det amerikanske selskab Gulf Oil som de eneste efter olie i Danmark, men selvom der blev ofret millioner af kroner på at bore flere kilometer dybe brønde i Tønder og andre steder i Jylland, viste der sig ingen tegn på store forekomster af ‘det sorte guld’.

