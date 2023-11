Gamle bannere får nyt liv: Skal bruges som gaver til VM-spillere

Hos Herning Kommune øjnede de muligheden for, at de bannere, der tidligere har hængt til EM i håndbold og VM i ridesport i Jyske Bank Boxen, kunne genbruges i anledningen af, at Herning er værtsby for VM i kvindehåndbold.

Frivillige har forvandlet gamle bannerne om til muleposer, så de nu igen kan få nyt liv. Poserne skal gives som gave til hver af VM-spillerne, der kommer til mesterskabet. Elo Christensen er sport- og eventmanager ved Herning kommune. Han har været med til, at give de umiddelbart knapt så brugbare bannere et nyt liv.

Sammen med en arbejdsgruppe blev han enig om, at Herning er kendetegnet ved store events og en tradition for at genanvende ting. - Jeg synes, det er fantastisk at se det materialisere sig på den måde og blive til virkelighed, siger Elo Christensen.

Ud over at muleposerne har et formål, har de også en historie. Det er noget, som Elo Christensen håber, at gæsterne vil tænke over, når de tager deres muleposer med hjem: - Jeg håber, at de tager historien med sig, og at de tænker 'Det, der bliver lavet for vores skyld, kan vi bruge videre på en anden måde', siger han. Når der skal laves omkring 600 muleposer, kræver det hjælp fra frivillige hænder.

Herning Kommune har fået hjælp fra værkstedet 'Fokus på talent', der hører til Ungdomscenteret Knudmosen og kulturstedet 'Huset no7' fra Herning. Dermed har Herning Kommune gjort VM til en begivenhed, som borgere kan hjælpe med til.

