G7-lande aftaler nyt adfærdskodeks for kunstig intelligens

G7-landene bliver i dag enige om et frivilligt adfærdskodeks – også kaldet code of conduct – for virksomheder, der udvikler avancerede kunstig intelligens-systemer.

Virksomheder bør udsende offentlige rapporter om muligheder, begrænsninger og brug og misbrug af AI-systemer og også investere i robuste sikkerhedskontroller, skriver Reuters.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

