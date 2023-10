Forskere har nu endegyldigt lukket ned for fusionsreaktoren Joint European Torus (Jet) i Storbritannien

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaDEMO har jeg selv og andre nævnt i adskillige artikler de seneste 20 år, men det er måske bedst at læse på Wikipedia, hvordan man forestiller anlægget skal producere energi. Der er, som nævnt af KG ,stadig noget, der er uafklaret, men hovedprincipperne ligger nu fast. Om det nogensinde kommer til at ske, må tiden vise.

Du har ret i at det ikke kun handler om de fysiske processer men i høj grad også om den geometri som disse processer udspiller sig i, beskrivelsen af DEMO som jeg linkede til giver nogle antydninger, men illustrationerne giver ikke så meget. headtopics.com

Man håndterer ikke 5GWt med en bruseslange 🤔 og fusionskraftværker skal være ret store for at give mening. Jeg kan nu ikke forestille mig andet end at nogen må have gjort sig tanker om det, omend nok foreløbig meget på skitsestadiet, men ingen tvivl om at det er den avancerede fysik der interesserer så det er måske upassende at stille et så lavpraktisk teknisk spørgsmål som hvordan det virker :-)

En ting der i øvrigt har undret mig ved fusion er at hvis det engang lykkes at skabe fusion, hvordan vil man så udnytte energien? Og interessant at mens nye 4. generations reaktorer som f. eks. MSR udvikles i kappestrid mellem private startup-virksomheder verden over og de første forventes i drift før 2030, så udvikles fusion i et overstatsligt samarbejde ledet af stormagter som poster enorme summer i projektet. headtopics.com

