Fundet liget af den forsvundne 78-årige mand i Bredebro

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt.

politianmeldt.Syd- og Sønderjyllands Politi mener nu at have fundet liget af den 78-årige mand, der 16. marts forsvandt fra sin bopæl i Bredebro.'I dag fandt politiets vandsøgshunde under eftersøgningen en afdød mand i Brede Å. Politiet mener, der er tale om den 78-årige mand, men identiteten er endnu ikke endeligt fastslået,' lyder det i pressemeddelelse

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



EkstraBladet / 🏆 11. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

2-årige Èmile fundet død efter mere end 8 måneders forsvinden: Nu bryder familien tavshedenNu bryder familien tavsheden efter det tragiske fund.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Forbindelse mellem Alzheimers og luftforurening fundet i nyt studieAustralske forskere har fundet en forbindelse mellem symptomer fra Alzheimers sygdom og magnetitpartikler, der frigives i luften fra bremseklodser og udstødningsgas. Studiet viser, at luftforurening kan være skadeligt for menneskekroppen og bidrage til udviklingen af Alzheimers.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Tidligere præsident i Honduras fundet skyldig i at smugle tonsvis af kokain ind i USA | NyhederJuan Orlando Hernández, der er tidligere præsident i Honduras, er fredag blevet dømt skyldig i at have medvirket til indsmuglingen af mere end 500 ton kokain til USA.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Forskere har fundet årsagen til størstedelen af ​spontane aborterForskere har hidtil antaget, at kromosomfejl hos fosteret står bag halvdelen af ​​alle tidlige, spontane graviditetstab, men nu har et nyt studie fundet fejl i generne hos to ud af tre spontant aborterede fostre.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

45-årig fundet skyldig i vold og voldtægt mod kvindelig bekendtLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Nordjyske erfarer: Vendsyssel henter tidligere AaB-keeperVendsyssel FF har ifølge Nordjyskes oplysninger fundet Marcus Bundgaards afløser

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »