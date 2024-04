Fund af knoglerester kan kaste lys over sag om forsvundet fransk dreng

Nu er der gjort et nyt fund, som måske kan kaste lys over den frygtelige sag., da hun var ude at gå tur blot få kilometer fra den lille franske landsby Haut-Vernet, hvor toårige Émile forsvandt fra i sommer. Fundene – der blandt andet tæller et kranie – blev efterfølgende sendt til dna-test, og søndag kunne de franske myndigheder offentligt oplyse, at der var tale om den savnede dreng. Nu er også den lille drengs tøj, herunder en T-shirt, hans sko og shorts, blevet fundet.

Det skete tæt på det sted, hvor knogleresterne lå, skriverHvordan og hvorfor døde den toårige franske dreng? Ifølge anklageren i sagen, Jean-Luc Blanchon, indikerer de hidtidige fund i sagen ikke, »hvad Émiles dødsårsag var«. Her ses et billede ud over landsbyen den 31. marts, efter der i lørdags blev fundet knoglerester af den savnede dreng Émile.»Et fald, uagtsomt manddrab eller mor

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



btdk / 🏆 10. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Toårige Émile fundet død i lokal skov: 150 meter væk fra kraniet gør politiet nyt fundNu er der nyt i den rystende sag.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

I chok efter fundet af toårige Emile: Lukker landsby ned i en uge»Jeg er i chok, og det er jeg sikker på, at mange af vores medborgere og landsbyen også er.«

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Nu er hunde sat ind for at lede: Alt bliver analyseret i sagen om Émile»Antropologer har analyseret knoglerne, men deres ekspertise omfatter også evnen til at gå ind og se, om der er noget, der tyder på, at knoglerne har været der i nogen tid.«

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

2-årige Èmile fundet død efter mere end 8 måneders forsvinden: Nu bryder familien tavshedenNu bryder familien tavsheden efter det tragiske fund.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Flere teorier spreder sig efter fundet af toårige Émile: 'Det er svært at forestille sig'»Det er en lille mulighed, men den eksisterer.«

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Mysteriet om 2-årige Èmile fortsætter: Politiet deler uhyggelige teorierMysteriet om 2-årige Èmile fortsætter.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »