'Fuck dig' i byrådet: Fortryder intet

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det var bruddet på en gentlemens-aftale, der ifølge gerningsmanden udløste skældsord på et byrådsmøde i Randers 12. oktober.

- I byrådet har vi har en gentlemans-aftale. Når talerlisten bliver lukket, skal man ikke komme med indirekte hentydninger til andre. Man taler kun om sig selv og kommenterer på egne indlæg, forklarer han.

Da Daniel Madié ifølge ham selv blev tillagt en holdning af byrådskollegaen uden mulighed for et modsvar, blev han derfor sur. - Det er fejlciteret og meget modbydeligt. Jeg er så sur, at jeg kigger over på ham - han sidder fem meter fra mig - og hvisker med mundbevægelser: 'Fuck dig.'

I første omgang forstår Kasper Fuhr Christensen ikke, hvad grimasserne betyder, men da Daniel Madié gentager bevægelserne, går det pludselig op for ham. - Han laver et ansigtsudtryk og ser overrasket ud, og kort tid efter modtager jeg en beklagende mail, siger Daniel Madié. - Jeg er ikke enig i, at forældre til børn på specialskoler er dårlige forældre', lød kommentaren fra Kasper Fuhr Christensen, der gjorde Daniel Medié hidsig.

Overfor Ekstra Bladet forklarer Kasper Fuhr Christensen, at kommentaren ikke var ment som en hentydning til Daniel Madié, og at episoden ikke længere er et skår i deres venskab.

