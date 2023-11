Frygter far er bortført til Venezuela

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det har været og er stadig nogle dramatiske døgn for Liverpools colombianske kantspiller Luis Diaz, der sad på Merseyside, da det natten til søndag kom frem, at hans forældre var blevet kidnappet hjemme i Colombia.

Der kom hurtigt frem, at hans mor var blevet frigivet. Siden meldte flere engelske medier søndag formiddag, at faderen, Luis Manuel Diaz, også var blevet reddet og to af gerningsmændene siden var blevet skudt. headtopics.com

Men sidstnævnte stemmer tilsyneladende ikke overens med sandheden. For meldingerne er aldrig blevet bekræftet af de colombianske myndigheder.Det var Colombias præsident, der natten til søndag dansk tid bekræftede, at Cilenis Marulanda, der er mor til Luis Diaz, var reddet.Annonce:

Det har fået Colombias statsadvokat Francisco Barbosa på banen i forhold til at råbe myndighederne op. - Hvis Luis Manuel Diaz er i Venezuela, så må vi bede præsident Gustavo Petro om hjælp til at få frigivet Luis Diaz' far, udtaler Barbosa ifølge Blu Radio i Colombia. headtopics.com

Myndighederne har angiveligt udlovet en dusør i niveauet 340.000 kr. for oplysninger, der kan føre til at bringe Luis Diaz far tilbage til familien.Luis Diaz sad som sagt i Liverpool, da han forældre blev kidnappet. Siden er han rejst til hjemlandet for at være tæt på sin mor og i håbet om at se sin far blive reddet fra kidnapperne.

