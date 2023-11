Frustreret Hülkenberg: - Det er jo uundgåeligt

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Kun en gang i denne sæson har Nico Hülkenberg sluttet et grandprix i top ti. Det var syvendepladsen helt tilbage i april i Australien, som siden blev krydret med lidt sprintpoint.

- Det er jo uundgåeligt, lød det nøgternt fra Nico Hülkenberg, da Ekstra Bladet talte med ham efter løbet. Nico Hülkenberg er skuffet over den manglende udvikling af Haas-raceren. headtopics.com

En overgang lignede det enkelt point, men til sidste ville dækkene ikke mere. Foto: ALFREDO ESTRELLA/Ritzau Scanpix- Timingen af det røde flag var ikke fantastisk, for vi havde kun et sæt nye medium tilbage og vores forudsigelse var omkring 30 omgange. Så vi vidste, at det ville være at stramme den. Vi skulle bruge en safetycar eller noget for at holde dem kørende.

- Den krævede fart for at følge med var for høj, så jeg skulle virkelig presse den, og det spiser af dækkenes levetid, sagde Hülkenberg. af en feature om Red Bulls danske legende Ole Schack, der har været en del af teamet siden dets fødselsdag. Denne historie handler om forholdet til Max Verstappen. headtopics.com

