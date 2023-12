Fredsaktivister advarer mod amerikanske militærbaser på dansk jord

Tove Jensen (til venstre) og Birgit Sørensen (til højre) fra Fredsinitiativet på vej ind til foretræde hos Folketingets Forsvarsudvalg, hvor de to fredsaktivister advarede om at åbne op for amerikanske militærbaser på dansk jord. Torsdag eftermiddag var to fredsaktivister fra Fredsinitiativets basekampagne “Nej til USA-baser” til foretræde i Folketingets Forsvarsudvalg.

Her advarede de partiernes forsvarsordførere om konsekvenserne af at give grønt lys til at oprette amerikanske baser på dansk territorium. – Den danske regering forhandler lige nu med USA om en aftale, der åbner op for amerikanske baser og permanent udstationering af amerikanske tropper på dansk jord, fortæller aktiv i Fredsinitiativet Birgit Sørense





