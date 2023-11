FREDERIKSBERG: Alle på gaden for Palæstina – i dag starter vi ved Planetarium

De sidste tre uger har vi set en voldsom eskalering af den 75-år lange etniske udrensning af det palæstinensiske folk. Den 27. oktober blev denne offensiv yderligere forstærket, da Israel indledte et totalt angreb fra land, luft og hav i Gaza. Over 7703 palæstinensere er blevet dræbt, 3595 af dem var børn (tabstal om morgen d. 29/10).

Samtidig har Israel haft afskåret civilbefolkningen fra al kontakt med omverden ved at slukke for internettet – så verden ikke kan se deres folkedrab. Derfor går vi fra nu af på gaden HVER dag indtil vores to overordnede krav er opfyldt: en øjeblikkelig våbenhvile og ubegrænset adgang til humanitær hjælp.Stop besættelsen og undertrykkelsen af det palæstinensiske folk!Demonstrationerne er organiseret af en række Palæstina-solidaritetsgrupper i København.

Vil du og din gruppe være anbefaler? Så skriv til os via Stop Annekteringen af Palæstinas Instagram og Facebook.Kampen for et frit Palæstina er en anti-racistisk kamp. Vi fordømmer og modsætter os alle former for racisme, inklusiv antisemitisme og islamofobi.– Ingen bannere, flag, flyers og så videre fra politiske partier eller religiøse grupper.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARBEJDEREN: KØBENHAVN: Alle på gaden for Palæstina – i dag starter vi i ValbyDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕

ARBEJDEREN: Israel har generalerne, præsidenterne, direktørerne – Palæstina har vore hjerterDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕

WEEKENDAVISEN: Det, man bør vide om Israel-Palæstina, er …Overblik. Hvad sker der i Israel-Palæstina og hvorfor? Hvad er konsekvenserne? Og hvordan kommer vi videre herfra? På Weekendavisen forsøger vi hver dag at finde svar på de svære spørgsmål.

Kilde: weekendavisen | Læs mere ⮕

BTDK: Fanfraktion forvist efter hændelse med Palæstina-bannere og flagEn masse palæstinensiske flag og bannere tonede pludselig frem på tribunen.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Rådmand på Frederiksberg overtager ledig plads i FolketingetI går trak Kasper Sand Kjær sig fra Folketinget.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: PlayStation-krise afblæst: Nu kan alle få denLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕