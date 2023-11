Fraråder kørsel over bro på grund af kraftig blæst

Lige nu fraråder vejdirektoratet, at vindfølsomme køretøjer kører over Sallingsundbroen på grund af kraftig blæst.Vinden forventes at aftage i løbet af eftermiddagen, skriver Vejdirektoratet videre.

